Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale predvsem o opozorilni stavki zaposlenih v slovenskem javnem sektorju, ki jo je skupaj organiziralo 16 sindikatov. Agencije so poleg tega poročale še o odgovoru Slovenije na kitajsko diplomatsko noto in o neodločenem izidu rokometne tekme med Slovenijo in Češko na evropskem prvenstvu.