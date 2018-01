Večer: Stavka (25. 1.)

Maribor, 24. januarja - Stavka je ena temeljnih pravic delavcev. Del uslužbencev javnega sektorja je tako stavkal, namesto da bi jamral, da se nič ne da, kot so sporočali Cerarju na enem od transparentov. S tem so protestniki parafrazirali njegovo krilatico, kako da sam išče rešitve in ne jamra, v Večeru piše Urška Mlinarič.