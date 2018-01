Delo: Tolmačenje svobode (24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - V 21. stoletju so se izoblikovale nove trgovinske civilizacije, ki so prej usklajeno plesale, zdaj pa so zakorakale v ring. Kitajska je ostala konfucijansko ekskluzivna pri izbiri pravil plesa svobodne trgovine. Amerika pa je postala bojni stroj, ki pretežka vprašanja rešuje tako, kot da bi bil na njenem čelu Mao Zedong, v Delu piše Zorana Baković.