Finance: Dileme slovenskih javnih plač (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Po delni stavki javnega sektorja je najprej treba razčistiti eno stvar. Med vzkliki, ki so odmevali pred vladno palačo, je bilo slišati tudi, da je krize konec in da ni razlogov, da se ne bi vrnila sredstva tudi javnemu sektorju. To morda velja za Grčijo, za Slovenijo pač ne, v Financah piše Jurij Šimac.