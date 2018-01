Počivavšek: Čas neenake obravnave v javnem sektorju minil

Ljubljana, 24. januarja - Na protestnem shodu, ki je v podporo današnji stavki v javnem sektorju potekal pred vladnim poslopjem, se je po sindikalnih ocenah zbralo nekaj tisoč ljudi. "Ne pristajamo na to, da v enotnem plačnem sistemu dobivajo le eni, za ostale pa zmanjka posluha in denarja," je poudaril vodja stavkovnih odborov in pogajalske skupine Jakob Počivavšek.