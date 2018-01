Koroška osebnost leta 2017 je Franc Šegovc

Slovenj Gradec, 22. januarja - Poslušalci Koroškega radia so med štirimi nominiranci za Koroško osebnost leta 2017 z glasovanjem izbrali vodjo ansambla Štirje kovači Franca Šegovca. Ansambel vodi že 64 let, lani pa je praznoval častitljiv življenjski jubilej, 80-letnico, so sporočili s Koroškega radia.