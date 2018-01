Delova osebnost leta 2017 je postal jezikoslovec Kozma Ahačič

Ljubljana, 4. januarja - Uredništvo časnika Delo je danes že osemindvajsetič razglasilo Delovo osebnost leta. Bralci časnika so med desetimi nominiranci izglasovali jezikoslovca Kozmo Ahačiča, ki je z novima slovnicama prekinil tradicijo ene same zveličane slovnice za vse, iz učenja slovenščine pa naredil prijazen, živ in ustvarjalen proces, so sporočili z Dela.