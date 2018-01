Osebnost Primorske za leto 2017 je pilot Benjamin Ličer

Koper/Sežana/Ljubljana, 21. januarja - Radio Koper, Televizija Koper in dnevnik Primorske novice so v soboto v sežanskem Kosovelovem domu že trinajstič zapored razglasili osebnost Primorske. To je Benjamin Ličer, ki verjetno več svojega časa preživi v zraku kot na tleh: "Tam je svoboden kot ptica. Od tam njegovo ostro oko zazna težave na zemlji in na morju, od tam rešuje življenja."