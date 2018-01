Pobudniku akcije za reševalni pas na avtocestah Anžetu Albrehtu naziv on leta 2017

Postojna, 6. januarja - Poslušalci postojnskega Radia 94 so v akciji Ona ali on leta 2017 za prejemnika naziva on leta izbrali pobudnika akcije za reševalni pas na avtocestah Anžeta Albrehta. Zmagovalca akcije, ki jo je radio pripravil že 23., so razglasili danes v Jamskem dvorcu pri Postojnski jami.