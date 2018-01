Gasilci in policisti podpisali letni načrt o sodelovanju

Ljubljana, 19. januarja - Policija, Gasilska zveza Slovenije in Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije so s podpisom potrdili letni načrt o medsebojnem sodelovanju. Ta zajema skupna usposabljanja, izmenjavo informacij, sodelovanje v intervencijah ter drugih aktivnostih na področju zaščite in reševanja. Ob robu podpisa so izvedli skupno vajo ob simulaciji požara.