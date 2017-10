Na javni tribuni v Vrhniki pozivi k sistemskem izboljšanju položaja gasilcev

Vrhnika, 5. oktobra - V Sloveniji bi bilo treba prostovoljne gasilce bolj sistemsko podpreti, jim omogočiti redne zdravniške preglede, kot so jih deležni poklicni gasilci, in jih izobraževati glede tveganj. Poleg tega bi bilo treba spodbuditi podjetja, da bi zaposlovala prostovoljne gasilce, so se strinjali na javni tribuni o izboljšavah položaja gasilcev.