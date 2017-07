V Sloveniji dobro pripravljeni na požare v naravi

Sežana, 26. julija - Pripravljenost na velike požare v naravi je v Sloveniji dobra, je ocenila obrambna ministrica Andreja Katič, pri tem pa pohvalila dobro sodelovanje med vsemi deležniki. Tudi predstavniki gasilcev, uprave za zaščito in reševanje in civilne zaščite so izrazili zadovoljstvo s svojo pripravljenostjo, hkrati pa opozorili na pomen preventive.