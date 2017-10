V tednu požarne varnosti dodatna znamka za razvoj gasilstva

Ljubljana, 1. oktobra - Oktober je tradicionalno mesec požarne varnosti, v času tedna požarne varnosti, od 2. do 7. oktobra, pa bodo uporabniki poštnih storitev, posamezniki in ustanove, na vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem prometu morali prilepiti doplačilno gasilsko poštno znamko v vrednosti 0,15 evra, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije.