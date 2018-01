Podgorica, 16. januarja - V Črni gori so danes črnogorskega državljana Hamida Beharovića obsodili na šest mesecev zapora, ker se je v Siriji boril na strani skrajne skupine Islamska država (IS). Med aprilom 2015 in majem 2016 se je boril v sirskem mestu Mandžib na meji s Turčijo, piše v sodbi.