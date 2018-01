Veliki Prešernovi nagradi za literata Borisa A. Novaka in baletnika Janeza Mejača

Ljubljana, 16. januarja - Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejmeta pesnik, dramatik in prevajalec Boris A. Novak in baletni solist, koreograf in režiser Janez Mejač. Prejemniki nagrad Prešernovega sklada 2018 pa so snemalec Marko Brdar, igralec Matej Puc, dramatičarka Simona Semenič, koreografinja Valentina Turcu, fotograf Boris Gaberščik in umetnica Maja Smrekar.