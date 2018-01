Prešernov nagrajenec Janez Mejač - izjemna figura slovenske baletne umetnosti 20. stoletja

Ljubljana, 16. januarja - Plesalec, dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, pedagog in koreograf Janez Mejač je s svojim neizmerljivimi plesnim opusom in umetniškimi izraznimi globinami izjemno zaznamoval slovensko baletno umetnost 20. stoletja, za kar bo prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. V karieri je ustvaril 84 solističnih vlog z domačimi in tujimi koreografi.