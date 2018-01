Prejemniki nagrad Prešernovega sklada - utemeljitve

Ljubljana, 16. januarja - Upravni odbor Prešernovega sklada je tudi letos podelil vseh šest nagrad Prešernovega sklada. Prejeli so jih snemalec Marko Brdar, igralec Matej Puc, dramatičarka in performerka Simona Semenič, koreografinja Valentina Turcu, fotograf Boris Gaberščik in intermedijska umetnica Maja Smrekar.