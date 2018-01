Prešernov nagrajenec Boris A. Novak - pomemben sooblikovalec slovenske literarne in kulturne krajine

Ljubljana, 16. januarja - Boris A. Novak bo Prešernovo nagrado za življenjsko delo prejel za izjemen in prepoznaven ustvarjalni opus. Posebej je v utemeljitvi nagrade izpostavljen njegov epos v treh delih Vrata nepovrata, "v katerem je uporabil vse svoje veščine in zaposlil ves register pesniških postopkov". Literarno in kulturno krajino pomembno oblikuje že 40 let.