Preklic popolne prepovedi obiskov na kardiologiji UKC Ljubljana

Ljubljana, 15. januarja - Na kliničnem oddelku za kardiologijo interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so zaradi umiritve epidemiološke situacije preklicali popolno prepoved obiskov. Po novem velja režim obiskovanja tako kot povsod po UKC, so sporočili iz UKC. Bolnika lahko obišče ena zdrava oseba za pol ure, obiski so dovoljeni med 15. in 17. uro.