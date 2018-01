Zaradi črevesnih obolenj prepoved obiskov na mariborskem oddelku za nevrološke bolezni

Maribor, 11. januarja - Zaradi pojava črevesnih obolenj so na oddelku za nevrološke bolezni Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor prepovedali obiske. Na oddelku se je pojavilo črevesno obolenje, katerega povzročitelj je najverjetneje norovirus. Zbolelo je več hospitaliziranih bolnikov in nekateri zaposleni, so danes sporočili iz kliničnega centra.