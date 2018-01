Nov primer ošpic, a ni povezan s pediatrično kliniko

Ljubljana, 15. januarja - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so v nedeljo potrdili primer ošpic pri predšolskem otroku, ki je bil v preteklosti cepljen z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, so za STA potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ta primer ošpic ni povezan s pediatrično kliniko v Ljubljani, vir okužbe pa še ni znan.