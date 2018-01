Oboleli z ošpicami dodatno v kontaktu s 85 osebami

Ljubljana, 11. januarja - Potem ko je z ošpicami okuženi odrasli prejšnji teden prišel na ljubljansko pediatrično kliniko in bil tam v stiku z 250 osebami, se je izkazalo, da je bil še v Izoli v zdravstvenem domu in na urgenci. V zdravstvenem domu je bilo virusu izpostavljenih 41 oseb, na urgenci 31, v družinskem krogu in med sodelavci 13 oseb, so navedli na NIJZ.