Morda izpostavljeni ošpicam se lahko obrnejo tudi na kontaktno številko NIJZ

Ljubljana, 9. januarja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil številko za vse, ki so 4. januarja na pediatrični kliniki v Ljubljani morda bili izpostavljeni ošpicam. Starši in skrbniki, ki želijo dodatne informacije, navodila in pojasnila glede ukrepov po stiku z virusom ošpic, lahko pokličejo na telefonsko številko 031 646 617.