Na ljubljanski pediatriji iščejo vse, ki so prišli v stik z obolelim z ošpicami

Ljubljana, 8. januarja - Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana se ukvarjajo s primerom vnosa ošpic. Z ošpicami okuženi odrasli je namreč v četrtek svojega otroka spremljal na kliniki. Da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe, zdaj na kliniki iščejo vse ljudi, s katerimi je okuženi prišel v stik. Doslej so odkrili okoli 250 ljudi, ki so bili v stiku s to osebo.