Letošnji izbruh gripe v ZDA hitrejši in močnejši kot ponavadi

Washington, 11. januarja - Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) opozarja Američane, da je letošnji izbruh gripe hitrejši in močnejši kot ponavadi in da dobiva razsežnosti epidemije. Letošnji izbruh je v ZDA doživel vrhunec mesec dni prej kot ponavadi in zdravstvene ustanove so pod velikim pritiskom.