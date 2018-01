NIJZ ostal brez zalog cepiva proti gripi

Ljubljana, 11. januarja - Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pošle zaloge cepiva proti gripi. Zaradi povečanega povpraševanja po cepljenju proti gripi pa so preverili možnost dodatnega nakupa cepiva in dodatnih 7000 odmerkov cepiva bi lahko predvidoma prejeli v dveh tednih, so objavili na svoji spletni strani.