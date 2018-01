Za odrasle štirivalentno cepivo proti gripi, za mlajše od treh let trivalentno

Ljubljana, 11. januarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je zmanjkalo cepiva proti gripi za odrasle. To je štirivalentno cepivo, ki ščiti proti štirim podtipom virusa. Trivalentno cepivo se uporablja za otroke do treh let. Proizvajalec cepiva je francosko podjetje Sanofi Pasteur. Nabavna cena odmerka znaša 5,49 evra brez DDV, so za STA navedli na NIJZ.