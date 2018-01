Bannon izdal ponižno opravičilo Trumpu in družini

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

Washington, 8. januarja - Nekdanji tesni sodelavec predsednika ZDA Steve Bannon je v nedeljo izdal ponižno pisno opravičilo Donaldu Trumpu in njegovi družini. Predsednikovi sodelavci pa so kljub temu še naprej javno udrihali po njem zaradi izjav, ki so objavljene v knjigi novinarja Michaela Wolffa Ogenj in bes.