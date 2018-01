Avtor knjižne uspešnice o Trumpu vztraja pri napisanem

Washington, 5. januarja - Avtor knjige o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu z naslovom "Ogenj in bes" Michael Wolff je danes ob pospešenem izidu knjige na televiziji NBC zavrnil kritike predsednika in njegovih zaveznikov ter vztrajal pri napisanem oziroma osnovnem sporočilu, da Trump ni pričakoval zmage in je povsem neprimeren za položaj.