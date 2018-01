Izdaja razvpite nove knjige o Trumpovi Beli hiši že danes

New York, 5. januarja - Založniška hiša Henry Holt se je po grožnji odvetnikov predsednika ZDA Donalda Trumpa s tožbo proti izdaji nove odmevne knjige novinarja Michaela Wolffa Bes in ogenj odločila, da bo knjiga namesto devetega januarja na voljo že danes. Wolff se je Trumpu zahvalil za grožnjo in odzive, ki so zelo povečali zanimanje za knjigo.