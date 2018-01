Trump na Twitterju zatrjuje, da je "stabilen genij"

Washington, 6. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes očitno ocenil, da mora po tistem, ko je v petek izšla knjiga, polna hudih kritik na račun njega in njegovih družinskih članov, na Twitterju pohvaliti samega sebe in zavrniti očitke na račun njegovega dvomljivega duševnega zdravja. Kot je zapisal, ni le pameten, ampak je genij, in to celo stabilen genij.