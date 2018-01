Trump Bannonu po "izdaji" grozi s pravnimi ukrepi

Washington, 4. januarja - Predsednik ZDA Donald Trump je Stevu Bannonu - svojemu nekdaj tesnemu sodelavcu in zaupniku, potem ko so v sredo prišli na dan odlomki iz nove knjige, v kateri ne manjka Bannonovih kritik na račun Trumpa, njegovih sodelavcev in družinskih članov, pa očitno sovražniku številka ena - preko odvetnikov zagrozil s pravnimi ukrepi.