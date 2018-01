Primorske novice: Do kdaj še cesta? (4. 1.)

Koper, 3. januarja - Obalna cesta, ki menda že od časov starih Rimljanov povezuje Koper in Izolo, je tako uveljavljen izraz, da o obalnem območju med mestoma še vedno govorimo kot o cesti, čeprav to vsaj od 20. marca lani ni več, ko so jo zavzeli pešci, rolkarji in kolesarji, piše Mirjana Cerin v Primorskih novicah.