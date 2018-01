Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Tuje tiskovne agencije med drugim poročajo o tem, da je hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić izjavila, da je bila meja med Slovenijo in Hrvaško potrjena leta 1991 in o tem, da je slovenski zunanji minister Karl Erjavec to zavrnil ter dejal, da ima slovenska policija pravico zaračunati kazen hrvaškim ribičem v slovenskih vodah.