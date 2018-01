Večer: Slovo (4. 1.)

Maribor, 3. januarja - Dobra dva tedna sta Marjanu Fanku zmanjkala, da bi izpolnil tri leta vodenja policije na stolčku generalnega direktorja. Policija je v času od osamosvojitve do danes preživela deseterico in več prvih v njihovih vrstah, ki so prihajali in odhajali, pa se zaradi tega policija ni sesula. In se tudi sedaj ne bo, piše Elizabeta Planinšič v Večeru.