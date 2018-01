Dnevnik: Janus kot Zidane in Mourinho (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Že po polovici 66. novoletne skakalne turneje je očitno, da sta za osvojitev zlatega orla in denarno nagrado zgolj dva kandidata: Poljak Kamil Stoch in Nemec Richard Freitag. Slovenski orli pa so na najprestižnejši tekmi leta v Garmisch-Partenkirchu pokazali skoke, s kakršnimi so bili doslej zgolj prvaki na treningih, piše Jože Okorn v Dnevniku.