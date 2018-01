29 dni do OI - Rock Otočec v Južni Koreji

Mesto Boryeong leži na jugovzhodnem delu države in premore 136 kilometrov obale, bogate z zdravilnim morskim blatom, polnim mineralov, germanija in bentonita. Blato je znano po zdravilnem učinku na kožo, bilo naj bi še bolj kakovostno kot blato iz Mrtvega morja, je navedeno na spletni strani festivala.

Domačini so se dejavneje v trženje zdravilnih izdelkov iz blata podali leta 1996, ki so razvili prvih 16 tovrstnih pripravkov. Da bi še okrepili njihovo promocijo, so dve leti pozneje organizirali prvi festival blata, ki se je sodeč po obisku izkazal za odlično tržno potezo. Sprva štiridnevni festival so kmalu podaljšali na sedemdnevno zabavo, ki je začela v Južno Korejo privabljati tudi mnoge tuje turiste in osvojila tudi več mednarodnih festivalskih nagrad.

Prireditelji festivala, ki ga navadno pripravijo v juliju, so z leti razširili tudi nabor festivalskih dejavnosti. Tako se je med drugim mogoče udeležiti ulične parade, blatne zmešnjave in tudi nočnih predstav. Lahko pa se obiskovalci preprosto odločijo za uživanje v romantični kulisi tamkajšnje plaže Daecheon.

Festival je za slovenske razmere cenovno dostopen. Za udeležbo so morali odrasli obiskovalci na lanskem festivalu odšteti skupno 22.000 južnokorejskih vonov, kar je nekaj več kot 17 evrov, je še razbrati s spletne strani festivala.