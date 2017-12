40 dni do OI - Mokre sobe in število 4

Ljubljana, 30. decembra - Podobno kot v Sloveniji se stanovalci tudi v Južni Koreji ob vstopu v hišo sezujejo čevlje in nataknejo hišne copate. Še enkrat pa se preobujejo, ko vstopijo v kopalnico. V Južni Koreji je namreč kopalnica ena velika mokra soba, saj običajno nimajo nameščene kabine za tuširanje in so tla mokra.

V gosto poseljeni Južni Koreji in predvsem v urbaniziranih območjih so stanovanja običajno majhna, prostor pa kar se da dobro izkoriščen. Tako so kopalnice kar mokre sobe, saj je priključek za tuš pogosto pritrjen na umivalnik. Ob tuširanju pa postane mokra cela kopalnica, zato si Korejci ob vstopu v kopalnico običajno nataknejo natikače.

Korejska stanovanja so značilna tudi po svojem talnem ogrevanju - ondol. Prvi najden sistem talnega ogrevanja je star več tisoč let. Tradicionalni ondol je bil v uporabi vse do sredine prejšnjega stoletja, ko so ljudje še sedeli in spali na tleh. Danes je v uporabi bolj moderna oblika talnega ogrevanja.

Čeprav so Korejci tehnološko zelo napreden narod, pa vseh izumov niso sprejeli z odprtimi rokami. Med drugim se je v prvi polovici 20. stoletja razvilo vraževerje, da električni ventilator ubija. Korejci tako še dandanes ne spijo s prižganim ventilatorjem v zaprti sobi. Mediji pa skoraj vsako poletje poročajo o kakšni domnevni smrti zaradi ventilatorja.

Poleg smrti zaradi ventilatorja pa se Korejci bojijo tudi števila štiri, saj beseda spominja na smrt. Čeprav je ta strah omejen, pa se najdejo bolnišnice in druge javne stavbe, kjer izpustijo četrto nadstropje, medtem ko v dvigalih število štiri zamenjajo s črko F.