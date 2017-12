44 dni do OI - 102 končni odločitvi

Ljubljana, 26. decembra - Na XXIII. zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu, ki bodo od 9. do 25. februarja, bodo organizatorji podelili 102 kompleta kolajn. Od tega bo 51 končnih odločitev za moške, 44 za ženske in sedem za mešane tekme. Na sporedu bo šest novih tekmovanj - v alpskem smučanju, curlingu, deskanju, hitrostnem drsanju in akrobatskih skokih.