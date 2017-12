Primorske novice: Most jih povezuje (28. 12.)

Koper, 27. decembra - Ko so na direkciji za infrastrukturo risali nadomestni most čez mostarsko jezero brez občutka za pomen njegove vedute z značilnim obokom, se niso zavedali, da delajo Mostarjem uslugo. Načrtovani most brez duše je prebudil dušo domačinov. Ključni so pokončnost, pogum in samozavest, podkrepljeni z argumenti, piše Neva Blazetič v Primorskih novicah.