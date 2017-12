Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da kljub pozivom Bruslja, naj Slovenija in Hrvaška vprašanje o arbitraži rešita z dialogom, obe strani trdno stojita na začetnih položajih. Prav tako so poročale, da je slovenski premier Miro Cerar v sredo izjavil, da bo Slovenija konec tedna pričela z implementacijo arbitražne razsodbe.