Finance: Kriptoodmiranje države (28. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Ustvarjanje novega denarja, količina denarja v obtoku, to je večji javni interes, kot so Junckerjevi infrastrukturni projekti. Denar mora v zdajšnjem sistemu izdajati in imeti nad njim nadzor država. Lahko pa, da smo na poti v odmiranje države. Morda bi bilo pametno, da se Evropa s tem pozabava, preden se ji zgodi, piše Simona Toplak v Financah.