Večer: Po soboti (28. 12.)

Maribor, 27. decembra - Pol leta zatem, odkar so arbitražni sodniki razglasili razsodbo v mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, se v stališčih do razsodbe ni spremenilo nič vsebinskega. V danih okoliščinah je bistvo povedal predsednik republike Pahor: da je bil arbitražni sporazum srednja pot in da je zdaj treba prehoditi to pot do konca, piše Uroš Esih v Večeru.