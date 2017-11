V Darsovih nadzornih centrih dan odprtih vrat

Ljubljana, 18. novembra - Družba za avtoceste RS (Dars) danes tudi za širšo javnost odpira svoje nadzorne centre v Dragomlju, Slovenskih Konjicah, na Vranskem in Hrušici. S predstavitvijo delovanja centrov in konkretnimi napotki za varno uporabo avtocestnega omrežja namreč želijo v krog povezanosti v varno omrežje povabiti čim več posameznikov, so sporočili iz Darsa.