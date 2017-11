Dars na terenu z vsemi razpoložljivimi ekipami

Ljubljana, 13. novembra - Družba za avtoceste RS (Dars) ima na terenu vse razpoložljive ekipe. Prvo tovorno vozilo, ki je zdrsnilo na primorski avtocesti, je bilo domače registracije, zdrs pa se je zgodil, ko je vozilo za plužno skupino. Torej je bilo očitno brez ustrezne zimske opreme, so pojasnili za STA in dodali, da so z izločanjem začeli, ko je bilo to upravičeno.