Dars ob napovedanem sneženju pozoren predvsem na primorsko avtocesto

Ljubljana, 12. novembra - V Družbi za avtoceste v RS (Dars) so v pripravljenosti glede na napovedano poslabšanje vremena. V ponedeljek zjutraj je namreč ponekod napovedano sneženje do nižin z močnim vetrom in burjo. Voznike, predvsem tiste, ki se bodo v ponedeljek odpravili na primorsko avtocesto, opozarjajo na nujnost zimskih pnevmatik in na možne težave na cestah.