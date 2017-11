Dela na avtocesti med Uncem in Ravbarkomando za letos zaključena

Ljubljana, 15. novembra - Promet med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda bo najpozneje od sobote zjutraj znova urejen brez omejitev po obeh polovicah avtoceste, so sporočili iz Darsa. Zapore bodo umikali v prihodnjih nočeh, voznike pa pozivajo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo. Zapora na območju viadukta Ravbarkomanda bo ostala predvidoma do začetka decembra.

Kot so zapisali na Darsu, so v okviru prve gradbene sezone obsežnejših del na primorski avtocesti dela na trasi avtoceste med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda zaključena. Predvidoma v prihodnjih treh nočeh bodo med 18.30 in šesto uro zjutraj umikali zaporo.

"To bomo delali ponoči, ko je najmanj prometa in s tem zagotavljali čim večjo možnost pretočnost. Ob odstranjevanju zapore bo promet proti Kopru še vedno urejen po dveh pasovih, medtem ko bo proti Ljubljani samo po enem," so sporočili z Darsa.

Voznike pozivajo, naj bodo pozorni na prometno signalizacijo, prilagodijo naj hitrost vožnje in s tem prispevajo k varni vožnji brez zastojev, še posebej pa k varnosti delavcev, ki bodo odstranjevali zaporo v nočnem času.

Zapora na območju viadukta Ravbarkomanda bo predvidoma ostala do začetka decembra, saj delavci zaključujejo dela na krovu objekta. Na razdalji približno enega kilometra bo tako promet še vedno urejen kot doslej, dvosmerno po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Predvidoma v začetku decembru bo odstranjena tudi zapora na območju viadukta in promet bo do konca zime brez omejitev urejen po obeh smernih voziščih.

Na Darsu še pojasnjujejo, da se bo druga gradbena sezona začela takoj, ko bodo dovoljevali vremenski pogoji, predvidoma po zaključku zimske službe. Rok za izvedbo del v gradbeni sezoni 2018 je 123 dni od uvedbe izvajalca v delo. V naslednji gradbeni sezoni bodo viadukt Ravbarkomanda obnavljali iz smeri Postojne proti Ljubljani.

Kot so pojasnili na Darsu, bo tako viadukt v prihodnji gradbeni sezoni zaprt iz smeri Postojne proti Ljubljani, promet pa bo urejen po sosednjem viaduktu, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Zapora po dolžini bo sicer precej krajša od sedanje, saj bo zgolj na širšem območju viadukta, ne pa tudi na trasi avtoceste.

Gre za zelo obsežna obnovitvena dela, katerih pogodbena vrednost je za obe gradbeni sezoni skoraj 23 milijonov evrov. Dars je pogodbo o rekonstrukciji avtoceste na odseku med Uncem in Postojno ter rehabilitaciji viadukta Ravbarkomanda maja letos sklenil z najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu - to sta v skupnem nastopu Kolektor CPG in CPK Koper.