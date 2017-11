Na Goriškem pripravili tek v spomin na konec soške fronte

Nova Gorica, 12. novembra - Ob 100-letnici konca bojev na goriških vrhovih so na Goriškem pripravili gorski tek "Tek treh vrhov - Corsa delle tre cime", na katerem pričakujejo mednarodno udeležbo. Tek bo povezal tri vrhove, Sabotin, Sveto Goro in Škabrijel, ter simbolno dve mesti, Novo Gorico in Gorico.