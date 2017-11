Zdravniška zbornica znova posvarila pred škodljivostjo novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 9. novembra - Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije je na današnji novinarski konferenci znova opozorilo, da bo imela novela zakona o zdravstveni dejavnosti za posledico podaljšanje čakalni dob ter se bo zmanjšala dostopnost do zdravstvene službe. Razočarani so tudi, ker v novelo niso vključena določila s področja kakovosti in varnosti.