Möderndorfer: Še vsi dosedanji ministri so si polomili zobe na zdravstveni zakonodaji

Ljubljana, 7. novembra - Poslanec SMC Jani Möderndorfer je na novinarski konferenci poudaril, da noben od ministrov za zdravje v 20 letih ni uspel spremeniti treh ključnih zakonov, vsi so si doslej "polomili zobe". Ti zakoni so zdaj že pod streho, za obravnavo pa je že pripravljen tudi zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je dejal.